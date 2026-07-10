Weiteres Projekt in Koblenz
Maiblick-Living-Bauherr plant 31-Millionen-Quartier
Auf diesem Grundstück im Koblenzer Stadtteil Metternich soll ein neues Wohnquartier entstehen.
Auf diesem Grundstück im Koblenzer Stadtteil Metternich soll ein neues Wohnquartier entstehen.
Ingo Beller

Beim geplanten Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living geht es auf der Baustelle weiter nicht voran. In Metternich will der Berliner Bauträger ein weiteres Vorhaben realisieren: mehr als doppelt so teuer wie Maiblick Living, fast viermal so groß.

Lesezeit 2 Minuten
Die Eckdaten lassen aufhorchen: 7707 Quadratmeter Wohnfläche, die nach ihrer Fertigstellung einen Marktwert von 30,8 Millionen Euro haben sollen. Im Koblenzer Stadtteil Metternich soll in der Johannesstraße ein „flexibel geplantes Quartier mit unterschiedlichen Wohnformen“ realisiert werden.
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