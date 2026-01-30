Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living: Anwohner kündigt Klage gegen Stadt an Jan Lindner 30.01.2026, 06:00 Uhr

i Auf der Koblenzer Karthause ist das Luxusbauprojekt Maiblick Living geplant (im Bild unten rechts), unweit der Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese. Rhein-Zeitung

Womöglich wird das Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living niemals realisiert. Der Ärger vor Gericht geht dennoch weiter. Ein Nachbar hat nun angekündigt, gegen die Stadt Koblenz klagen zu wollen. Es geht auch um die Baugenehmigung.

Auf der Baustelle des Koblenzer Luxusbauprojekts Maiblick Living geht es seit einem halben Jahr nicht weiter. Anfang Dezember wurde der Baukran abgebaut, kürzlich die Homepage ein paar Tage abgeschaltet. Doch vor Gericht scheint der Ärger dennoch weiterzugehen.







Artikel teilen

Artikel teilen