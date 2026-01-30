Koblenzer Luxusbauprojekt 
Maiblick Living: Anwohner kündigt Klage gegen Stadt an
Auf der Koblenzer Karthause ist das Luxusbauprojekt Maiblick Living geplant (im Bild unten rechts), unweit der Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese.
Rhein-Zeitung

Womöglich wird das Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living niemals realisiert. Der Ärger vor Gericht geht dennoch weiter. Ein Nachbar hat nun angekündigt, gegen die Stadt Koblenz klagen zu wollen. Es geht auch um die Baugenehmigung. 

Lesezeit 1 Minute
Auf der Baustelle des Koblenzer Luxusbauprojekts Maiblick Living geht es seit einem halben Jahr nicht weiter. Anfang Dezember wurde der Baukran abgebaut, kürzlich die Homepage ein paar Tage abgeschaltet. Doch vor Gericht scheint der Ärger dennoch weiterzugehen.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren