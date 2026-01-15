Internes Treffen in Koblenz Maffay, Weckauf und Kretschmer kommen – aber keine Fans 15.01.2026, 11:38 Uhr

i Julius Weckauf, Guido Maria Kretschmer und Peter Maffay (von links) sind am Sonntag, 25. Januar, in Koblenz. Für die Fans wird es aber schwierig, sie zu treffen. Felix Hörhager; John Macdougall; Gerald Matzka/picture alliance/dpa, silvae/stock.adobe.com/ Montage: Svenja Wolf. Felix Hörhager; John Macdougall; Gerald Matzka/picture alliance/dpa, silvae/stock.adobe.com

Peter Maffay, Julius Weckauf und Guido Maria Kretschmer kommen nach Koblenz. Wenn sie auf dem roten Teppich in der Altstadt flanieren, haben aber nur eingeladene Gäste Zugang. Das steckt dahinter.

Der Shopping-Queen-Star, der „Sieben-Brücken“-Sänger und der Junge, der an die frische Luft muss: Auf einem roten Teppich unmittelbar vor dem altehrwürdigen Görreshaus in der Altstadt werden am Sonntag, 25. Januar, Promis flanieren. Der Sänger Peter Maffay und der junge Schauspieler Julius Weckauf bekommen das Goldene Deutsche Eck verliehen, eine Auszeichnung des Koblenzer Lesevereins für besonderes Engagement.







