Internes Treffen in Koblenz: Maffay, Weckauf und Kretschmer kommen – aber keine Fans
Internes Treffen in Koblenz
Maffay, Weckauf und Kretschmer kommen – aber keine Fans
Peter Maffay, Julius Weckauf und Guido Maria Kretschmer kommen nach Koblenz. Wenn sie auf dem roten Teppich in der Altstadt flanieren, haben aber nur eingeladene Gäste Zugang. Das steckt dahinter.
Lesezeit 3 Minuten
Der Shopping-Queen-Star, der „Sieben-Brücken“-Sänger und der Junge, der an die frische Luft muss: Auf einem roten Teppich unmittelbar vor dem altehrwürdigen Görreshaus in der Altstadt werden am Sonntag, 25. Januar, Promis flanieren. Der Sänger Peter Maffay und der junge Schauspieler Julius Weckauf bekommen das Goldene Deutsche Eck verliehen, eine Auszeichnung des Koblenzer Lesevereins für besonderes Engagement.