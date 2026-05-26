Sommerfest im Juli Märchenwiese am Koblenzer Kühkopf nimmt Gestalt an Alexander Thieme-Garmann 26.05.2026, 16:00 Uhr

i Das Wichteldorf unter dem Märchenbaum. Ulla Schmidt

Ob märchenhafte Sitzecken im Schatten der Bäume oder ein goldener Thron, der für eine Elfe bestimmt ist: Auf der Märchenwiese am Forsthaus Kühkopf tut sich so einiges – und das in Handarbeit.

Allmählich nimmt die Märchenwiese am Forsthaus Kühkopf sichtbare Gestalt an. Unermüdlich ist Initiatorin Ulla Schmidt damit beschäftigt, das grasige Gelände in eine magische Spielzone zu verwandeln. „Die Wiese wurde gemäht, die Blumen gepflanzt und die Wege freigelegt“, beginnt Schmidt ihre Auflistung, um sogleich fortzufahren.







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