Märchenspieler zieht es ins Wunderland

Adventszeit ist auch Theaterzeit. Die Mülheimer Märchenspieler zeigen von Samstag an einen Klassiker: Alice im Wunderland. Regisseurin Julia Häring erklärt, weshalb sich das Zuschauen lohnt.

Mit Alice im Wunderland kehren die Mülheimer Märchenspieler ab kommenden Samstag zurück auf die Bühne. Schauplatz ist die Kurfürstenhalle, in der bis Montag vier öffentliche Aufführungen gezeigt werden.

Seit 1982 besteht die Theatergruppe als Abteilung des Mülheimer Theater- und Heimatvereins Fidelio.