Mädchensitzung in Güls Männerfreie Zone voller Tanz, Musik und Frohsinn 19.01.2026, 12:11 Uhr

i Auf der Bühne und im Saal ist bei der Mädchensitzung im Café Hahn die Stimmung grandios. Mark Juarez

Im Café Hahn in Güls ging am Wochenende die Post ab – und zwar nur für Frauen: Bei der Mädchensitzung der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft gab es ein großes buntes Programm aus Tanz, Musik und Humor.

Freitagabend im Café Hahn – und im vollen Saal ist weit und breit kein Mann zu sehen. Nur Närrinnen in fantastischen Kostümen, die gespannt auf die Mädchensitzung der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft (GKKG) warten. Mit viel Charme führen Julia Nusch und Leonie Castor durch ein abwechslungsreiches Programm voller Musik, Tanz und Humor, berichtet der Verein in einer PressemitteilungDie Band Schängelbrass bringt die Frauen ruckzuck in ...







