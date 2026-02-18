Stubbi-Sitzung in Wallersheim
Männer in feuchtfröhlicher Feierlaune
Tolle Tanznummern brachten die Bühne der Wallersheimer Turnhalle bei der Stubbi-Sitzung der Fidele Mädcher zum Beben.
Niklas Heidger

Am Schwerdonnerstag haben die Möhnen ihren großen Auftritt. Tags darauf, zumindest in Wallersheim, die Herren. Und die haben das bewährte Angebot der Fidele Mädcher auch in dieser Session gern angenommen.

Die legendäre Stubbi-Sitzung des Möhnenvereins Fidele Mädcher Wallersheim ist längst fester Bestandteil des närrischen Terminkalenders. Nachdem an Schwerdonnerstag die Damen regierten und den karnevalistischen Endspurt mit einer tollen Möhnensitzung einleiteten, waren am Tag darauf die Herren an der Reihe, teilen die Waschemer Möhnen mit.

