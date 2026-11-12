Kathrin Post-Isenberg ist eine Frau, die anpacken kann. Zur Podcast-Aufzeichnung auf Etage vier des RZ-Medienhauses hat die Steinmetzin, die an der Handwerkskammer Koblenz ihren Meister gemacht hat, gleich zwei Steine von beachtlicher Größe mitgebracht, die ihre Liebe zur Materie verdeutlichen sollen. Dass diese Steine bei Weitem nicht zu den größten Kalibern zählen, die die 47-Jährige im Laufe ihrer Karriere im eigenen Unternehmen mit Spezialisierung auf individuelle Grabmale verarbeitet hat, ist nicht nur Fakt, sondern auch gleichzeitig Türöffner zur Klischeekiste über Frauen im Handwerk und den Vorurteilen, die ihr im Laufe der Jahre begegnet sind: „Der Mythos, dass man all diese Steine im Job heben muss, ist totaler Quatsch“, sagt sie im Gespräch mit „RZähl mal!“-Host Christian Mack. „Dafür gibt es Hebelgesetzte und Hilfsmittel.“ Trotzdem halte sich das Bild von der „Männerdomäne Handwerk“, die sich auch über körperliche Kraft definiert, noch immer in den Köpfen vieler Menschen, vor allem natürlich von Männern selbst.

i Christian Mack und Kathrin Post-Isenberg im Podcaststudio der Rhein-Zeitung in Koblenz. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

„Frauen, die sich bewusst fürs Handwerk entscheiden, sind meistens sehr gut in ihrem Fach.“ Damit kämen viele Männer-Egos nicht klar und auch sie habe im Laufe ihrer Ausbildung und Karriere „viele Sprüche kassiert, die unter der Gürtellinie waren.“ Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei im Handwerk und speziell bei Selbstständigen nach wie vor schwer. Das sei auch der Grund, warum sie sich nach der Geburt ihrer beiden Kinder beruflich neu erfunden habe und heute als eine Art „Influencerin für das Handwerk“ unterwegs sei. Post-Isenberg selber beschreibt ihren Job als Speakerin, Unternehmensberaterin und Moderatorin so: „Ich erkläre Handwerksbetrieben was sie tun können, damit Menschen gerne bei ihnen arbeiten.“ Dass sich das Image und der Ruf des Handwerks verbessern und sich verstärkt auch Frauen für eine handwerkliche Karriere interessieren, ist gleichermaßen Kathrin Post-Isenbergs großer Wunsch und Ziel ihrer Arbeit. Jetzt reinhören!