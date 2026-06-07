Ein Radfahrer wurde offenbar in der Koblenzer Innenstadt bedroht, doch er kann sich wehren und flüchten. Die Polizei sucht nun den Geschädigten.

Zwei Männer haben am Samstagabend offenbar einen Radfahrer im Bereich der Löhrstraße/Schlosstraße in Koblenz mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei meldet, gelang es dem Bedrohten, sich mit seinem vor sich gehaltenen Fahrrad zur Wehr zu setzen und zu flüchten.

Zeuge gibt Hinweis

Ein Zeuge gab der Polizei einen Hinweis, die Beamten konnten die beiden Beschuldigten ausfindig machen und kontrollieren. Dabei fanden sie bei einem der beiden Männer ein kleines Messer. Da einer der Beschuldigten zudem einem Platzverweis nicht nachkam, kam er in der Folge in Gewahrsam.

Die Polizei sucht nun dringend den geschädigten Radfahrer. Er wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1 in Koblenz zu melden.