Polizeieinsatz in Koblenz
Männer bedrohen Radfahrer mit Messer, er kann flüchten
Die Polizei sucht nun dringend den geschädigten Radfahrer.
Die Polizei sucht nun dringend den geschädigten Radfahrer.
Rolf Vennenbernd/dpa. picture alliance/dpa

Ein Radfahrer wurde offenbar in der Koblenzer Innenstadt bedroht, doch er kann sich wehren und flüchten. Die Polizei sucht nun den Geschädigten. 

Lesezeit 1 Minute

Zwei Männer haben am Samstagabend offenbar einen Radfahrer im Bereich der Löhrstraße/Schlosstraße in Koblenz mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei meldet, gelang es dem Bedrohten, sich mit seinem vor sich gehaltenen Fahrrad zur Wehr zu setzen und zu flüchten.

Zeuge gibt Hinweis

Ein Zeuge gab der Polizei einen Hinweis, die Beamten konnten die beiden Beschuldigten ausfindig machen und kontrollieren. Dabei fanden sie bei einem der beiden Männer ein kleines Messer. Da einer der Beschuldigten zudem einem Platzverweis nicht nachkam, kam er in der Folge in Gewahrsam.

Die Polizei sucht nun dringend den geschädigten Radfahrer. Er wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1 in Koblenz zu melden.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBlaulicht

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren