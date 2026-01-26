Schlägerei in der Altstadt
Männer attackieren Gruppe in Koblenz mit Schlagstock
In der Nähe der Ecke Burgstraße/Münzstraße schlug ein Mann am vergangenen Wochenende mit einem Schlagstock auf andere ein.
Alexej Zepik

Mit Fäusten und einem Schlagstock haben am vergangenen Wochenende zwei Männer auf drei Personen eingedroschen und diese dabei zum Teil gefährlich verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Beobachtern der Schlägerei am Florinsmarkt.

Mit einem Schlagstock hat ein Mann bei einer Schlägerei in der Koblenzer Altstadt auf drei Personen eingeprügelt und zum Teil gefährlich verletzt, ein anderer mit Fäusten. Ereignet hat sich die Tat nach Meldung der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag (24.

