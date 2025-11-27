Verein Friedenskinder Koblenz Mädchen durch Bildung ein besseres Leben ermöglichen Doris Schneider 27.11.2025, 15:30 Uhr

i In Pakistan unterhält der Koblenzer Verein Friedenskinder schon länger eine Grundschule. Die Eltern der Mädchen aus der Region haben inständig gebeten, dass auch eine High School für Mädchen gebaut wird, damit diese die Chance auf eine Berufsausbildung bekommen. Thomas Frey

Der Fluch der guten Tat: So kann man das nennen, was dem Koblenzer Verein Friedenskinder derzeit in Pakistan passiert: Ihre High School für Mädchen hat einen so guten Ruf, dass sie vergrößert werden musste. Dafür gibt es nun ein Benefizkonzert.

In vielen Ländern ist es noch immer so, dass Mädchen von Bildung weitgehend ausgeschlossen sind – zumindest, was weiterführende Schulen angeht. „Dann können sie nur zu Hause ihre Geschwister aufziehen helfen oder heiraten und bekommen selbst Kinder“, sagt Annette Wangelin vom Koblenzer Verein Friedenskinder achselzuckend.







