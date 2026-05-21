Der erste Döner einer 92-jährigen Dominikanerin sorgt im Netz für Begeisterung: Ein Besuch von Arenberger Schwestern im Kebap-Haus Firat wurde millionenfach geklickt. Wir haben den Betreiber gefragt: Macht Döner denn nun auch schöner?
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„Döner macht schöner“, singt Tim Toupet in seinem Ballermann-Hit „Ich bin ein Döner“, der Reim aus dem Lied findet sich aber zum Beispiel auch an der Wand des Firat Kebap Hauses im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Der Imbiss machte vor wenigen Wochen positive Schlagzeilen, als er Besuch von acht Ordensschwestern bekam, deren älteste, die 92-jährige Irmingard, beim Verzehr ihres ersten Döners von einer Mitschwester gefilmt wurde, die es daraufhin ...