Ordensschwestern schmeckt´s
Macht der Döner in Mülheim-Kärlich auch schöner?
"Unsere Döner machen richtig satt", sagt Mehmet Seker. Wer satt ist, sei auch automatisch glücklicher. Und das Glücklichsein hab
"Unsere Döner machen richtig satt", sagt Mehmet Seker. Wer satt ist, sei auch automatisch glücklicher. Und das Glücklichsein habe dann wiederrum Auswirkungen auf die Schönheit.
Alexander Thieme-Garmann

Der erste Döner einer 92-jährigen Dominikanerin sorgt im Netz für Begeisterung: Ein Besuch von Arenberger Schwestern im Kebap-Haus Firat wurde millionenfach geklickt. Wir haben den Betreiber gefragt: Macht Döner denn nun auch schöner? 

Lesezeit 1 Minute
„Döner macht schöner“, singt Tim Toupet in seinem Ballermann-Hit „Ich bin ein Döner“, der Reim aus dem Lied findet sich aber zum Beispiel auch an der Wand des Firat Kebap Hauses im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Der Imbiss machte vor wenigen Wochen positive Schlagzeilen, als er Besuch von acht Ordensschwestern bekam, deren älteste, die 92-jährige Irmingard, beim Verzehr ihres ersten Döners von einer Mitschwester gefilmt wurde, die es daraufhin ...

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