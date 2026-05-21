Ordensschwestern schmeckt´s Macht der Döner in Mülheim-Kärlich auch schöner? Alexander Thieme-Garmann 21.05.2026, 12:00 Uhr

i "Unsere Döner machen richtig satt", sagt Mehmet Seker. Wer satt ist, sei auch automatisch glücklicher. Und das Glücklichsein habe dann wiederrum Auswirkungen auf die Schönheit. Alexander Thieme-Garmann

Der erste Döner einer 92-jährigen Dominikanerin sorgt im Netz für Begeisterung: Ein Besuch von Arenberger Schwestern im Kebap-Haus Firat wurde millionenfach geklickt. Wir haben den Betreiber gefragt: Macht Döner denn nun auch schöner?

„Döner macht schöner“, singt Tim Toupet in seinem Ballermann-Hit „Ich bin ein Döner“, der Reim aus dem Lied findet sich aber zum Beispiel auch an der Wand des Firat Kebap Hauses im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Der Imbiss machte vor wenigen Wochen positive Schlagzeilen, als er Besuch von acht Ordensschwestern bekam, deren älteste, die 92-jährige Irmingard, beim Verzehr ihres ersten Döners von einer Mitschwester gefilmt wurde, die es daraufhin ...







Artikel teilen

Artikel teilen