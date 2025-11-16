Doch schon zu bekannt? Maël und Jonas aus Koblenz fliegen bei „The Voice“ raus 16.11.2025, 13:30 Uhr

i Das Koblenzer Duo Maël (links) und Jonas waren Teil der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany". Alexej Zepik

Eine Runde vor den Liveshows von „The Voice of Germany“ müssen Maël und Jonas aus Koblenz sich von der Fernsehbühne verabschieden. So lief die dritte Runde für die beiden.

Maël und Jonas, ein Duo aus Koblenz, stand schon einmal im Finale der Castingshow „The Voice of Germany“. Dieses Jahr machen sie wieder mit – und scheiden in den Sing-Offs, die am vergangenen Freitag im Fernsehen liefen, aus. Doch auch, wenn es in diesem Durchgang für die Sänger nicht fürs Weiterkommen gereicht hat, schauen sie mit viel Optimismus in die Zukunft.







