Koblenzer Kinderschutzbund Luzie und Lione bringen Scheck für guten Zweck Alexander Thieme-Garmann 16.01.2026, 17:00 Uhr

i Das Foto zeigt (von links) Catherina Baldauf (Illustratorin), Bine Voigt (Kinderbuchautorin), Thomas Anders (Schirmherr Kinderschutzbund), Anke Jorzig (Geschäftsführerin Kinderschutzbund) und Cara Schneider (Buchhandlung Reuffel). Alexander Thieme-Garmann

In dem für Kinder entworfenen Buch „Stadtführer“ erkunden die Maus Luzie und der junge Hund Lione in kleinen Geschichten die Koblenzer Altstadt. Die vierte Auflage brachte nun dem Kinderschutzdienst eine Spende ein.

Über einen Scheck in Höhe von 1000 Euro durfte sich der Kinderschutzbund Koblenz freuen. Bei der Spendensumme handelt es sich in erster Linie um den Erlös aus der vierten Auflage des „Stadtführers“. In dem speziell für Kinder entworfenen Buch erkunden die Maus Luzie und der junge Hund Lione in kleinen Geschichten die Koblenzer Altstadt.







