Show in Mülheim-Kärlich
Lukas Irmler balanciert in luftiger Höhe im Gewerbepark
Lukas Irmler zeigt während seiner Show bei Intersport Krumholz, was er kann.
Lukas Irmler zeigt während seiner Show bei Intersport Krumholz, was er kann.
Ingo Beller

Bei den Intersport-Krumholz-Outdoortagen gingen die Blicke am Wochenende oft nach oben: Der Slackline-Profi Lukas Irmler balancierte durch den Gewerbepark. Und auch Expertentipps für Sport- und Outdoor-Freunde gab es. 

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Es ist eine spannende Show gewesen, die bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern im Gewerbepark Mülheim-Kärlich am Samstag für ein aufgeregtes Bauchkribbeln gesorgt haben dürfte. Im Rahmen der Outdoortage bei Intersport Krumholz und in Kooperation mit der Outdoor-Marke „Columbia“ ist der Slackline-Profi Lukas Irmler mehrfach aufgetreten.

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