Bei den Intersport-Krumholz-Outdoortagen gingen die Blicke am Wochenende oft nach oben: Der Slackline-Profi Lukas Irmler balancierte durch den Gewerbepark. Und auch Expertentipps für Sport- und Outdoor-Freunde gab es.
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Es ist eine spannende Show gewesen, die bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern im Gewerbepark Mülheim-Kärlich am Samstag für ein aufgeregtes Bauchkribbeln gesorgt haben dürfte. Im Rahmen der Outdoortage bei Intersport Krumholz und in Kooperation mit der Outdoor-Marke „Columbia“ ist der Slackline-Profi Lukas Irmler mehrfach aufgetreten.