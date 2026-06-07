Show in Mülheim-Kärlich Lukas Irmler balanciert in luftiger Höhe im Gewerbepark Peter Meuer 07.06.2026, 13:02 Uhr

i Lukas Irmler zeigt während seiner Show bei Intersport Krumholz, was er kann. Ingo Beller

Bei den Intersport-Krumholz-Outdoortagen gingen die Blicke am Wochenende oft nach oben: Der Slackline-Profi Lukas Irmler balancierte durch den Gewerbepark. Und auch Expertentipps für Sport- und Outdoor-Freunde gab es.

Es ist eine spannende Show gewesen, die bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern im Gewerbepark Mülheim-Kärlich am Samstag für ein aufgeregtes Bauchkribbeln gesorgt haben dürfte. Im Rahmen der Outdoortage bei Intersport Krumholz und in Kooperation mit der Outdoor-Marke „Columbia“ ist der Slackline-Profi Lukas Irmler mehrfach aufgetreten.







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