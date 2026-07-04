13-Jähriger aus Urbar prämiert Lukas Hazzan holt ersten Platz bei „Jugend musiziert“ Alexander Thieme-Garmann 04.07.2026, 15:00 Uhr

i Seit seinem fünften Lebensjahr nimmt Lukas Gitarrenunterricht an der Musikschule. Beim diesjährigen Bundesfinale von „Jugend musiziert" Ende Mai in Regensburg überzeugte er die Jury und holte den ersten Platz in der Kategorie Gitarre (Pop). Alexander Thieme-Garmann

Bereits im Alter von fünf Jahren begann Lukas Hazzan aus Urbar mit dem Gitarrenunterricht. Jetzt stellte der 13-jährige Gymnasiast sein Können beim diesjährigen Bundesfinale von „Jugend musiziert“ unter Beweis.

Es sollte eigentlich das Wohn- oder Kaminzimmer sein, doch der Raum scheint völlig zweckentfremdet. Während der Flügel, ein schwarzer Schimmel, noch mit der gängigen Vorstellung von einer guten Stube korrespondiert, lässt das unmittelbar davorstehende Keyboard Zweifel aufkommen.







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