13-Jähriger aus Urbar prämiert
Lukas Hazzan holt ersten Platz bei „Jugend musiziert“
Seit seinem fünften Lebensjahr nimmt Lukas Gitarrenunterricht an der Musikschule. Beim diesjährigen Bundesfinale von „Jugend mus
Seit seinem fünften Lebensjahr nimmt Lukas Gitarrenunterricht an der Musikschule. Beim diesjährigen Bundesfinale von „Jugend musiziert" Ende Mai in Regensburg überzeugte er die Jury und holte den ersten Platz in der Kategorie Gitarre (Pop).
Alexander Thieme-Garmann

Bereits im Alter von fünf Jahren begann Lukas Hazzan aus Urbar mit dem Gitarrenunterricht. Jetzt stellte der 13-jährige Gymnasiast sein Können beim diesjährigen Bundesfinale von „Jugend musiziert“ unter Beweis.

Lesezeit 2 Minuten
Es sollte eigentlich das Wohn- oder Kaminzimmer sein, doch der Raum scheint völlig zweckentfremdet. Während der Flügel, ein schwarzer Schimmel, noch mit der gängigen Vorstellung von einer guten Stube korrespondiert, lässt das unmittelbar davorstehende Keyboard Zweifel aufkommen.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKultur

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren