Bereits im Alter von fünf Jahren begann Lukas Hazzan aus Urbar mit dem Gitarrenunterricht. Jetzt stellte der 13-jährige Gymnasiast sein Können beim diesjährigen Bundesfinale von „Jugend musiziert“ unter Beweis.
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Es sollte eigentlich das Wohn- oder Kaminzimmer sein, doch der Raum scheint völlig zweckentfremdet. Während der Flügel, ein schwarzer Schimmel, noch mit der gängigen Vorstellung von einer guten Stube korrespondiert, lässt das unmittelbar davorstehende Keyboard Zweifel aufkommen.