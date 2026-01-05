Projekt gegen die Einsamkeit Lützeler Plauderbank: Wer hier sitzt, hat Lust zu reden Doris Schneider 05.01.2026, 16:00 Uhr

i Unterhalb der Balduinbrücke, am Moselufer in Lützel, steht die Bank, die ausdrücklich zum Plaudern einlädt. Doris Schneider

Einfach mal Hallo sagen. Mal gefragt werden, wie es einem geht. Das vermissen viele Menschen, vor allem, wenn sie allein leben. Ein kleines Mosaiksteinchen für mehr Mitmenschlichkeit könnte eine Bank sein – die neue Plauderbank in Lützel.

Da steht sie, die Bank, und ist bereit für ihre Bestimmung: Hier können sich Menschen niederlassen, hier sollen Gespräche begonnen werden. Die Lützeler Plauderbank in unmittelbarer Nähe zum Wendel-Abgang von der Balduinbrücke und dem Denkmal der Kinderrechte am Moselufer steht schon länger dort.







