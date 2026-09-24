Radverbindungen in Koblenz Lützeler Bahnsteigtunnel bis zur Mayener Straße bauen? Peter Karges 24.09.2026, 15:09 Uhr

i Wer in Koblenz-Lützel auf den Bahnsteig will, der muss zunächst in die „Unterwelt" hinabsteigen. Mit der Genralsanierung 2028 wird sich dies ändern. Debattiert wird darüber, ob der neue Bahnsteigtunnel bis zur Mayener Straße verlängert werden sollte, was er bislang nicht ist. Peter Karges

Die Bahn wird nach der rechten Rheinseite ihren Bestand entlang der linken Flussseite im Jahr 2028 sanieren. Dazu gehört der Schienenhaltepunkt Koblenz-Lützel, wo unter anderem der Bahnsteigtunnel modernisiert wird. Den will die Stadt verlängern.

Die Bahn saniert zurzeit ihre Gleisanlagen auf der rechten Rheinseite. In knapp anderthalb Jahren soll die linke Rheinseite folgen, und die Strecke dann von Februar bis Juli 2028 gesperrt werden. Das betrifft auch den Schienenhaltepunkt in Koblenz-Lützel.







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