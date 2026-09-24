Die Bahn wird nach der rechten Rheinseite ihren Bestand entlang der linken Flussseite im Jahr 2028 sanieren. Dazu gehört der Schienenhaltepunkt Koblenz-Lützel, wo unter anderem der Bahnsteigtunnel modernisiert wird. Den will die Stadt verlängern.
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Die Bahn saniert zurzeit ihre Gleisanlagen auf der rechten Rheinseite. In knapp anderthalb Jahren soll die linke Rheinseite folgen, und die Strecke dann von Februar bis Juli 2028 gesperrt werden. Das betrifft auch den Schienenhaltepunkt in Koblenz-Lützel.