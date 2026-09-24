Radverbindungen in Koblenz
Lützeler Bahnsteigtunnel bis zur Mayener Straße bauen?
Wer in Koblenz-Lützel auf den Bahnsteig will, der muss zunächst in die „Unterwelt" hinabsteigen. Mit der Genralsanierung 2028 wi
Wer in Koblenz-Lützel auf den Bahnsteig will, der muss zunächst in die „Unterwelt" hinabsteigen. Mit der Genralsanierung 2028 wird sich dies ändern. Debattiert wird darüber, ob der neue Bahnsteigtunnel bis zur Mayener Straße verlängert werden sollte, was er bislang nicht ist.
Peter Karges

Die Bahn wird nach der rechten Rheinseite ihren Bestand entlang der linken Flussseite im Jahr 2028 sanieren. Dazu gehört der Schienenhaltepunkt Koblenz-Lützel, wo unter anderem der Bahnsteigtunnel modernisiert wird. Den will die Stadt verlängern.

Lesezeit 2 Minuten
Die Bahn saniert zurzeit ihre Gleisanlagen auf der rechten Rheinseite. In knapp anderthalb Jahren soll die linke Rheinseite folgen, und die Strecke dann von Februar bis Juli 2028 gesperrt werden. Das betrifft auch den Schienenhaltepunkt in Koblenz-Lützel.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren