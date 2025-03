Die Lotto-Elf geht wieder auf Tour: Auch in der Saison 2025 versammelt sich die Auswahl aus ehemaligen Profi-Fußballern und Prominenten, um bei Benefizspielen Spenden für soziale Projekte zu sammeln. Seit ihrer Gründung 1999 hat die Mannschaft mehr als 4,3 Millionen Euro für wohltätige Zwecke eingespielt – eine beeindruckende Bilanz, die das Engagement der Beteiligten unterstreicht.

Im Rahmen einer launigen Veranstaltung im „Lotto-Elf-Vereinsheim“ bei Lotto Rheinland-Pfalz wurde auf die kommende Saison vorausgeschaut. Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner betonte: „Die Lotto-Elf steht für gelebte Solidarität. Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Leidenschaft die ehemaligen Profis sich engagieren, um Menschen in Not zu helfen. Seit über einem Vierteljahrhundert verkörpert die Lotto-Elf wie kaum ein anderes Projekt die Werte von Lotto Rheinland-Pfalz: sozial, sportlich und sicher. Wir sind stolz darauf, dass dieses besondere Team seit 1999 so viel Geld für gute Zwecke eingespielt hat.“

Stephan Engels und Dariusz Wosz auf dem Rasen mit dabei

In diesem Jahr sind erneut zahlreiche bekannte Gesichter mit von der Partie. Angeführt wird das Team von FCK-Legende, Europameister und zweifachem Vize-Weltmeister Hans-Peter Briegel, der die Lotto-Elf mit viel Leidenschaft coacht: „Es ist mir eine Ehre, dazu beizutragen, dass vielen hilfsbedürftigen Menschen geholfen werden kann“, sagte er stolz. Ihm steht mit dem als „Euro-Eddy“ bekannt gewordenen Edgar Schmitt ein Teammanager zur Seite, der auch als Ansprechpartner für die Vereine zur Verfügung steht, die ein Spiel gegen die Traditionsmannschaft ausrichten möchten.

Die früheren Bundesliga-Größen Stephan Engels (1. FC Köln) und Dariusz Wosz (VfL Bochum) führen die Mannschaft als Kapitäne aufs Feld und haben zahlreiche Stars an ihrer Seite. Neben dem Weltmeister von 1990, Guido Buchwald, und dem WM-Dritten von 2006, David Odonkor, spielen regelmäßig auch ehemalige Bundesligagrößen wie die Europameister Manfred Kaltz (1980) und Thomas Helmer (1996) sowie Christof Babatz oder Dirk Schuster mit. Für zahlreiche Tore sorgen unter anderem Matthias Scherz und Marco Reich, aber auch viele andere wie zum Beispiel auch Comedian und Fernsehmoderator Guido Cantz oder Lena Goeßling.

Zwölf Spiele stehen für 2025 an

Die Idee hinter der Lotto-Elf ist so einfach wie wirkungsvoll: Fußballstars aus vergangenen Tagen treffen sich für Benefizspiele, bei denen die Einnahmen karitativen Projekten zugutekommen. So wurden in der Vergangenheit zahlreiche Organisationen unterstützt, darunter Kinderhilfswerke, soziale Einrichtungen, Gesundheitsinitiativen oder auch Einzelschicksale. Auch 2025 stehen wieder zwölf Spiele an, deren Erlöse hilfsbedürftigen Menschen vor Ort in der jeweiligen Region zugutekommen. Los geht es am 8. Mai in Gau-Odernheim und führt über Stationen wie Koblenz-Güls, Trier-Tarforst, Fußgönheim, Worms und Carlsberg bis zum Finale am 18. September in Bad Salzig.

Mit ihrer Mischung aus sportlichem Ehrgeiz, Unterhaltung und sozialem Engagement bleibt die Lotto-Elf ein einzigartiges Projekt im deutschen Fußball. Fans haben die Möglichkeit, nicht nur ihre Idole noch einmal live zu erleben, sondern gleichzeitig auch Gutes zu tun. Die neue Saison verspricht somit nicht nur spannende Partien, sondern auch wertvolle Unterstützung für viele wohltätige Zwecke, in diesem Jahr unter anderem zum Beispiel für die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, die Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“, die Lebenshilfe oder ein Ruanda-Schulprojekt.

Das Engagement der Lotto-Elf geht jedoch weit über Fußball hinaus. Rund um die Spiele gibt es immer ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Unterhaltung, Autogrammen, gemeinsamen Fotos mit den Stars und einer Tombola mit hochwertigen Preisen, versprechen die Veranstalter in ihrer Ankündigung. red