Niemand muss alleine feiern Lothar Malm beschert andern Heiligabend in Gemeinschaft Matthias Kolk 23.12.2025, 18:45 Uhr

i Am 23. Dezember hilft Lothar Malm schon fleißig beim Packen der Tüten für die Besucher von "Heiligabend in Gemeinschaft". Caritasverband Koblenz/Marco Wagner

Knapp 55 Jahre ist es her, dass der Koblenzer Lothar Malm gefragt wurde, ob er am 24. Dezember „Heiligabend in Gemeinschaft“ moderieren will. Mittlerweile fragt man sich eher: Was wäre dieser besondere Nachmittag ohne ihn?

Während Eltern am Nachmittag die letzten Vorbereitungen für Heiligabend treffen, Familien sich für den Gang in die Kirche rausputzen und bei Kindern die Vorfreude auf die Bescherung steigt, ist Lothar Malm sehr wahrscheinlich gar nicht zu Hause. An Heiligabend beschenkt er andere mal mit einem offenen Ohr, mal mit einer launigen Geschichte, aber vor allem mit Gemeinschaft für die, die sonst allein wären.







