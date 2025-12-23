Lothar Malm beschert andern Heiligabend in Gemeinschaft

Knapp 55 Jahre ist es her, dass der Koblenzer Lothar Malm gefragt wurde, ob er am 24. Dezember „Heiligabend in Gemeinschaft“ moderieren will. Mittlerweile fragt man sich eher: Was wäre dieser besondere Nachmittag ohne ihn?
Lesezeit 3 Minuten
Während Eltern am Nachmittag die letzten Vorbereitungen für Heiligabend treffen, Familien sich für den Gang in die Kirche rausputzen und bei Kindern die Vorfreude auf die Bescherung steigt, ist Lothar Malm sehr wahrscheinlich gar nicht zu Hause. An Heiligabend beschenkt er andere mal mit einem offenen Ohr, mal mit einer launigen Geschichte, aber vor allem mit Gemeinschaft für die, die sonst allein wären.