25 Jahre DB-Museum gefeiert
Loks aus allen Jahrzehnten locken Besucher nach Koblenz
Anlässlich des Jubiläumsfestes des DB-Museums wurden insgesamt rund 100 ausgestellte Fahrzeuge präsentiert, die Eisenbahnfans un
Anlässlich des Jubiläumsfestes des DB-Museums wurden insgesamt rund 100 ausgestellte Fahrzeuge präsentiert, die Eisenbahnfans und Besucher aus nächster Nähe bestaunen konnten.
Mirco Klein

Mit der Lokomotive „Adler“ nahm die Eisenbahngeschichte in Deutschland so richtig Fahrt auf. In Koblenz war sie zum Jubiläum des DB-Museums aber nur ein Gefährt von vielen, das die Blicke zahlreicher Eisenbahnfans auf sich zog.

Lesezeit 2 Minuten
Zwei Tage lang hat das DB-Museum in Lützel sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Für diesen Anlass hatten die Gastgeber ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Und es waren viele Familien, die das auf das weiträumige Gelände lockten. Viele Besucher reisten sogar mit Schienenfahrzeugen vergangener Epochen an.

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