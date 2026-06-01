25 Jahre DB-Museum gefeiert Loks aus allen Jahrzehnten locken Besucher nach Koblenz Alexander Thieme-Garmann 01.06.2026, 15:00 Uhr

i Anlässlich des Jubiläumsfestes des DB-Museums wurden insgesamt rund 100 ausgestellte Fahrzeuge präsentiert, die Eisenbahnfans und Besucher aus nächster Nähe bestaunen konnten. Mirco Klein

Mit der Lokomotive „Adler“ nahm die Eisenbahngeschichte in Deutschland so richtig Fahrt auf. In Koblenz war sie zum Jubiläum des DB-Museums aber nur ein Gefährt von vielen, das die Blicke zahlreicher Eisenbahnfans auf sich zog.

Zwei Tage lang hat das DB-Museum in Lützel sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Für diesen Anlass hatten die Gastgeber ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Und es waren viele Familien, die das auf das weiträumige Gelände lockten. Viele Besucher reisten sogar mit Schienenfahrzeugen vergangener Epochen an.







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