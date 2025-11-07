Arbeiten auf der Karthause Löwentor ist wegen Restaurierung gesperrt Alexander Thieme-Garmann 07.11.2025, 12:31 Uhr

Letztes Relikt der Feste Kaiser Alexander – das Löwentor.

Es ist das letzte Relikt der Feste Kaiser Alexander: das Löwentor im Koblenzer Stadtteil Karthause. Momentan ist der Durchgang nicht passierbar, es finden Restaurierungsarbeiten statt. Das ist der Stand der Arbeiten am denkmalgeschützten Tor.

Seit gut einer Woche ist der Durchgang am Löwentor im Stadtteil Karthause nicht mehr passierbar. Der Grund sind umfassende Restaurierungsarbeiten am historischen Holztor, die mehrere Wochen in Anspruch nehmen werden. Nach Auskunft des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt Koblenz lautet das Ziel der Maßnahme, das denkmalgeschützte Tor zu sichern und seine historische Substanz langfristig zu erhalten.







