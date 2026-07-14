Projekt im Zentrum von Koblenz Löhr-Center zum Busbahnhof-Umbau: „Sehen große Chancen“ Matthias Kolk 14.07.2026, 15:00 Uhr

i Die Ausbau-Pläne zum Busbahnhof in Koblenz beschäftigen natürlich auch die Verantwortlichen des Löhr-Centers. Bei denen ist das Projekt insgesamt positiv besetzt. Matthias Kolk

Am Löhr-Center in Koblenz könnte sich in den nächsten Jahren einiges verändern. Der geplante Ausbau des Busbahnhofs beschäftigt deswegen auch den Center-Betreiber. Center-Managerin Cornelia Ludlei erklärt, warum man diesen befürwortet.

Barrierefrei, heller gestaltet und moderner soll der Busbahnhof am Löhr-Center in Koblenz in ein paar Jahren sein. Für die Koblenzer Verkehrsbetriebe ist der geplante Ausbau ein Projekt, das viele Abstimmungen erfordert, unter anderem mit dem Betreiber des Löhr-Centers, der ECE-Group aus Hamburg.







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