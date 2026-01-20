Bei Adventsaktion gesammelt
Löfer spenden 2000 Euro für First Responder des DRK
Das Organisationsteam der Aktion "Lebendiges Adventsfenster Löf" übergeben den Scheck in Höhe von 2000 Euro an die DRK-First Responder. Zu sehen sind (von links nach rechts): Elke Lietz-Rörig, Iris Aldorf, Christina Schramm, Lars Fischer (Orgateam-Adventskalender Löf) Jonas Heimannsfeld, Dirk Sobol, Hans Glöckner, Marvin Heil (DRK First Responder Löf), Johannes Liesenfeld, Bürgermeister Löf.
Rainer Blasius

Erstmals gab es im Dezember die Aktion „Lebendiges Adventsfenster“ – sie war ein voller Erfolg. Denn neben der Geselligkeit und dem Zusammenhalt im Ort kam dabei eine hohe Spendensumme für die First Responder herum.

Die DRK First-Responder-Gruppe Hatzenport/Löf/Kattenes freut sich: Sie bekamen eine hohe Spendensumme überreicht. 2000 Euro kamen im Dezember bei der Aktion „Lebendiges Adventsfenster“ zusammen, das Löf in Weihnachtsstimmung versetzen sollte. Das inspirierte wohl auch den Spendergeist, denn nun konnten die Initiatoren der Aktion die Summe an die Rettungskräfte übergeben.

