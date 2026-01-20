Erstmals gab es im Dezember die Aktion „Lebendiges Adventsfenster“ – sie war ein voller Erfolg. Denn neben der Geselligkeit und dem Zusammenhalt im Ort kam dabei eine hohe Spendensumme für die First Responder herum.

Die DRK First-Responder-Gruppe Hatzenport/Löf/Kattenes freut sich: Sie bekamen eine hohe Spendensumme überreicht. 2000 Euro kamen im Dezember bei der Aktion „Lebendiges Adventsfenster“ zusammen, das Löf in Weihnachtsstimmung versetzen sollte. Das inspirierte wohl auch den Spendergeist, denn nun konnten di

e Initiatoren der Aktion die Summe an die Rettungskräfte übergeben.