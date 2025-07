Unter dem Motto „Feiern mit Freunden“ fand in Löf das Wein- und Heimatfest statt. Dabei wurde die neue Weinkönigin gekrönt. So lief das Fest im Moseldorf ab.

Mit bewährtem Konzept und inspirierenden Markenzeichen, wie charmante Weinmajestäten, Spitzenweinen aus der Terrassenmosel, ein tolles Musikprogramm und gewohnt fröhlicher Open-Air-Stimmung, so feierte das Moseldorf Löf sein traditionelles Wein- und Heimatfest. Das Motto: „Mit Freunden feiern.“ Die Löfer Dorfgemeinschaft stellte trotz der enormen behördlichen Auflagen ein fröhliches und geselliges Fest auf die Beine.

Zum Auftakt am Freitag begeisterte die Band Gooseflesh mit Rocklegenden, beliebten Disco-Ohrwürmern und aktuellen Hits. Am Samstag bewegte sich ein festlicher Umzug durch das geschmückte Dorf. Die amtierenden und neuen Weinmajestäten ließen sich zum Festplatz geleiten. Die Sonnenring-Kinder führten traditionell den Zug an und machten ihrem Namen aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen alle Ehre. Auch zahlreiche Vertreterinnen des Weinadels der Untermosel gaben sich ein Stelldichein.

i Die Löfer Sonnenringkinder führten traditionell den Festzug beim Wein- und Heimatfest durch das geschmückte Moseldorf an. Erwin Siebenborn

Natürlich schlüpfen auch in Löf immer wieder engagierte wie heimatverbundene junge Damen in die Rolle von Weinmajestäten. Die noch amtierende Königin Sarah I. setzte ihrer Nachfolgerin Maja I. die Krone auf. Sie wird zusammen mit Prinzessin Mia die Weinfreude mehren und als kompetente Botschafterin ihren Heimatort repräsentieren. Ortsbürgermeister Johannes Liesenfeld, Landrat Marko Boos, Bundestagsabgeordneter Josef Oster und die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Kathrin Laymann, würdigten den hohen persönlichen Einsatz der scheidenden Regentinnen und wünschten den neuen Majestäten ein herzliches Glückauf. Am Abend sorgte Sixbitt für fetzige Bläsersätze, Tanz und eine erfrischende Bühnenshow.

i Die Weinmajestäten der Untermosel gaben sich zusammen mit Repräsentanten aus Politik und Gesellschaft beim Löfer Wein- und Heimatfest die Ehre. Erwin Siebenborn

Zum Frühschoppen spielte am Sonntagmorgen die Rhein-Mosel-Bigband auf, am Nachmittag bürgte ein buntes Familienfest für Spiel, Spaß und Zauberei, und am Abend begeisterte der Löfer Musikverein wie gewohnt mit flotten Klängen. Heute Abend bittet die Band Musikmoment zum zünftigen Ausklang.