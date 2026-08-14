Einstiger Lost Place umgebaut Löf: Ein Blick in die Wohnscheune am St. Maximiner Hof Annika Wilhelm 14.08.2026, 17:10 Uhr

i Der Eingang in die Wohnscheune lädt ein: Claudia Fritsche und Erik Ullrich freuen sich, dass sie bald hier eine Nacht testschlafen können. Demnächst wollen sie im Haus auch Gäste empfangen. Ingo Beller

Ein bisschen alt, ein bisschen neu, und schon entsteht der neue St. Maximiner Hof. So einfach ist es natürlich nicht, aber Claudia Fritsche und Erik Ullrich werkeln seit einigen Jahren an dem einstigen Lost Place. Ein Teil ist so gut wie fertig.

Claudia Fritsche steht hoch oben auf der Empore in ihrer Wohnscheune. Sie sieht Holzbalken, die alte Außenwand aus Stein, die auch im Inneren zu sehen ist, einen neu gebauten Zwischenboden. Früher einmal konnte man das Dach von unten sehen. Jetzt ist alles anders.







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