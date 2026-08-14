Ein bisschen alt, ein bisschen neu, und schon entsteht der neue St. Maximiner Hof. So einfach ist es natürlich nicht, aber Claudia Fritsche und Erik Ullrich werkeln seit einigen Jahren an dem einstigen Lost Place. Ein Teil ist so gut wie fertig.
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Claudia Fritsche steht hoch oben auf der Empore in ihrer Wohnscheune. Sie sieht Holzbalken, die alte Außenwand aus Stein, die auch im Inneren zu sehen ist, einen neu gebauten Zwischenboden. Früher einmal konnte man das Dach von unten sehen. Jetzt ist alles anders.