Lockerer Treff für alle am Bürgerzentrum

Zusammensitzen, Kaffee trinken, ins Gespräch kommen und Gemeinschaft erleben: Das geht seit Neuestem einmal die Woche in Lützel. Jeder, der will, ist Teil davon.

Die Idee, einen lockeren Treff in Lützel einzurichten, kommt gut an. Jeden Freitag ab 14.30 Uhr gibt es am oder im Bürgerzentrum im Brenderweg Kaffee, Tee, Kuchen und Begegnung für alle Generationen und alle Nationalitäten.

Es gibt kein festes Konzept: Jeder ist Teil der Gemeinschaft

„Mir ist aufgefallen, dass es im Viertel keinen Ort gibt, wo man mal entspannt sitzen kann, wo auch die Kinder Platz zum Spielen haben und man ins Gespräch kommt”, sagt Initiatorin Clarissa Lopez. Auf offene Ohren stieß sie damit beim Lützeler Geschichtsverein, der seit kurzem LützelAktiv heißt. Zusammen mit Sebastian Mählmann, Leiter des Bürgerzentrums, wurde die Idee zügig umgesetzt.

2500 Euro steuerte das Quartiersmanagement Stadtgrün Lützel bei, davon konnte die Grundausstattung angeschafft werden. So wird bis in den Herbst hinein freitags ab 14.30 Uhr Kaffeeduft am Bürgerzentrum aufsteigen, Musik erklingen, werden muntere Gespräche und Kinderlachen zu hören sein. Interessierte sind willkommen, gerne können Ideen für Aktivitäten mitgebracht werden.