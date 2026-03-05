Fahrer bleibt unverletzt
Lkw brennt im Gewerbepark Mülheim-Kärlich aus
Nachdem das Cockpit eines Lkw am Donnerstagmittag im Gewerbepark Mülheim-Kärlich in Brand geraten war, brachten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle.
Kim Fauss

Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist das Cockpit eines Lkws ausgebrannt. Laut Wehrleiter Arndt Lenarz konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die Industriestraße musste zeitweise gesperrt werden.

Lesezeit 1 Minute
Ein Lkw ist am Donnerstagmittag im Gewerbepark Mülheim-Kärlich aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Schon aus mehreren Kilometern Entfernung war die riesige schwarze Rauchwolke am blauen Himmel zu sehen.Wie die Polizei unserer Redaktion noch am Einsatzort mitteilte, hatte der Fahrer eine starke Rauchentwicklung bemerkt, die vom Motorraum ausging.

