Fahrzeughöhe unterschätzt Lkw bleibt in Unterführung in Kobern-Gondorf stecken Eva Hornauer 10.09.2026, 11:01 Uhr

i Ein Lkw ist am Donenrstag in der Unterführung in Kobern-Gondorf stecken geblieben. Polizeidirektion Koblenz

Die Unterführung in Kobern-Gondorf ist derzeit gesperrt. Der Grund: Ein Lkw ist dort stecken geblieben. Zunächst hatte das auch Einfluss auf den Zugverkehr zwischen Koblenz und Trier.

Ein Lkw ist in der Unterführung zur L117 (Moselweg) in Kobern-Gondorf stecken geblieben – und löste damit einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und des Notfallmanagements der Deutschen Bahn sowie eine Sperrung der Unterführung aus. Laut Polizei war der Lkw-Fahrer von Kobern–Gondorf aus unterwegs und wollte auf die B416 auffahren.







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