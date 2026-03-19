Am Sonntag ab 17 Uhr Liveticker zur Landtagswahl in Koblenz 19.03.2026, 11:00 Uhr

i Symbolbild zum Thema Landtagswahlen, Kommunalwahlen usw. in Rheinland-Pfalz Oliver Boehmer. bluedesign - stock.adobe.com

Verfolgen Sie die entscheidenden Stunden rund um die Landtagswahl in Koblenz am Sonntag in unserem Liveticker. Im Mittelpunkt stehen Entwicklungen, Stimmen und Stimmungen, Ergebnisse und Reaktionen. Unsere Reporter berichten ab 17 Uhr.

In unserem Liveticker finden Sie alle relevanten Informationen zur Landtagswahl in Ihrer Region (und darüber hinaus). Über die Filterfunktion im Ticker können Sie festlegen, wenn Sie gezielt nur Meldungen aus Koblenz und/oder direkt aus dem Wahlkreis 9 (Koblenz) – dem links des Rheins gelegenen Gebiet der Stadt Koblenz – oder dem Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein) – mit dem Hauptaugenmerk auf das rechts des Rheins gelegene Gebiet der Stadt Koblenz ...







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