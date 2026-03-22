Rheinland-Pfalz hat gewählt Liveticker zur Landtagswahl in Koblenz zum Nachlesen 22.03.2026, 17:00 Uhr

i Im Wahllokal in der Grundschule Ehrenbreitstein genehmigen sich auch die Wahlhelfer am Nachmittag einen Kaffee. Alexander Thieme-Garmann

Alle wichtigen Informationen rund um die Landtagswahl in Koblenz finden Sie in unserem Liveticker. Im Mittelpunkt stehen Entwicklungen, Stimmen und Stimmungen, Ergebnisse und Reaktionen.

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