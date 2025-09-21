Wahl in Koblenz
Liveticker zum Nachlesen: Deutlicher Wahlsieg für David Langner
David Langner wurde als Koblenzer Oberbürgermeister wiedergewählt.
Katrin Steinert

Die Deutlichkeit des Sieges hat ihn selbst überrascht: David Langner gewinnt die Wahl. Er bleibt Koblenzer Oberbürgermeister. Mit deutlichem Vorsprung lässt er CDU-Herausforderer Ernst Knopp hinter sich. Der Liveticker zum Nachlesen.

Langner bleibt damit weitere acht Jahre im Amt. 

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionPolitik

Top-News aus der Region