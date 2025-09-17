Wahl des Oberbürgermeisters: Liveticker: Koblenzer OB-Wahl am Sonntag mitverfolgen
Liveticker: Koblenzer OB-Wahl am Sonntag mitverfolgen
Es kann nur einen geben: David Langner (SPD, tritt parteilos an), Ernst Knopp (CDU), Markus Meixner (AfD) und David Dasbach (Die Partei) wollen Koblenzer Oberbürgermeister werden. Unsere Reporter berichten am Wahlsonntag ab 16.30 Uhr im Liveticker.
Wer die nächsten acht Jahre Oberbürgermeister von Koblenz ist, können 84.504 Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stimme entscheiden.