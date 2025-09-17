Wahl des Oberbürgermeisters Liveticker: Koblenzer OB-Wahl am Sonntag mitverfolgen 17.09.2025, 15:19 Uhr

i Die vier Kandidaten (von links): Markus Meixner, David Dasbach, Ernst Knopp, David Langner. Alexej Zepik

Es kann nur einen geben: David Langner (SPD, tritt parteilos an), Ernst Knopp (CDU), Markus Meixner (AfD) und David Dasbach (Die Partei) wollen Koblenzer Oberbürgermeister werden. Unsere Reporter berichten am Wahlsonntag ab 16.30 Uhr im Liveticker.

Wer die nächsten acht Jahre Oberbürgermeister von Koblenz ist, können 84.504 Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stimme entscheiden.







