Wahl des OberbürgermeistersLiveticker: Deutlicher Wahlsieg für David LangnerJan Lindner Peter Meuer Doris Schneider Katrin Steinert 21.09.2025, 19:13 UhriDavid Langner wurde als Koblenzer Oberbürgermeister wiedergewählt. Katrin SteinertDie Deutlichkeit des Sieges hat ihn selbst überrascht: David Langner gewinnt die Wahl. Er bleibt Koblenzer Oberbürgermeister. Mit deutlichem Vorsprung lässt er CDU-Herausforderer Ernst Knopp hinter sich. Unsere Reporter berichten im Liveticker.Aktualisiert am 21. September 2025 19:33 Uhr Langner bleibt damit weitere acht Jahre im Amt. Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterKoblenz & RegionPolitik