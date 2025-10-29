Laden in Löhrstraße schließt: Listmann in Koblenz: Chef nennt Gründe für Betriebsende
Laden in Löhrstraße schließt
Listmann in Koblenz: Chef nennt Gründe für Betriebsende
Bei Listmann in der Koblenzer Löhrstraße herrscht ab Donnerstag Ausverkauf. Die Unternehmensaufgabe nach mehr als 135 Jahren fällt dem Geschäftsführer Oliver Listmann nicht leicht. Die Unternehmensleitung erklärt, wie es zu der Entscheidung kam.
Lesezeit 2 Minuten
Während die Listmann-Mitarbeitenden in Koblenz, Mainz und Wiesbaden den Ausverkauf in ihren Filialen vorbereiten, der an diesem Donnerstag beginnt, äußert sich die Mainzer Geschäftsführung zu den Gründen für das Betriebsende nach 135-jähriger Geschichte.