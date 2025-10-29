Laden in Löhrstraße schließt Listmann in Koblenz: Chef nennt Gründe für Betriebsende 29.10.2025, 15:00 Uhr

i Geschäftsführer Oliver Listmann leitet das Unternehmen Listmann GmbH & Co. KG in vierter Generation. Hier sieht man ihn vor einem Gemälde des Firmengründers Friedrich Listmann. Der legte mit Johann Stellwagen 1889 den Grundstein mit der Großhandelsfirma Listmann & Stellwagen OHG für Eisenwaren und Baubeschläge in Mainz. Oliver Listmann. Listmann GmbH & Co. KG

Bei Listmann in der Koblenzer Löhrstraße herrscht ab Donnerstag Ausverkauf. Die Unternehmensaufgabe nach mehr als 135 Jahren fällt dem Geschäftsführer Oliver Listmann nicht leicht. Die Unternehmensleitung erklärt, wie es zu der Entscheidung kam.

Während die Listmann-Mitarbeitenden in Koblenz, Mainz und Wiesbaden den Ausverkauf in ihren Filialen vorbereiten, der an diesem Donnerstag beginnt, äußert sich die Mainzer Geschäftsführung zu den Gründen für das Betriebsende nach 135-jähriger Geschichte.







