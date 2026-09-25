Lostplace in Koblenz Lidl will Stieffenhofer-Areal in Güls entwickeln Katrin Steinert 25.09.2026, 15:00 Uhr

i Das alte Stieffenhofer-Areal an der B416 in Koblenz-Güls gehörte in der betrieblichen Zeit zuletzt Continental Bakeries. Heute ist das Gelände Eigentum eines großen Players in der Discounter-Welt. Katrin Steinert

Das alte Stieffenhofer-Areal an der B416 im Koblenzer Stadtteil Güls liegt seit Jahren brach. Wie die Redaktion erfahren hat, werden aktuell Pläne verfolgt, wie es mit diesem Filetstück am Gülser Moselbogen weitergehen soll. Was bekannt ist.

Seit Jahren liegt das alte Stieffenhofer-Gelände verlassen an der B416 im Koblenzer Moselstadtteil Güls. Offenbar gibt es neue oder neu formulierte Pläne für das Areal, die aktuell vorangetrieben werden. Der Akteur ist dabei kein geringerer als Lidl, zweitgrößter Discounterkonzern der Welt hinter Aldi.







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