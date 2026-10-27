Stieffenhofer-Areal in Koblenz
Lidl & Co.: So könnte es am Moselbogen in Güls aussehen
Fachmarktzentrum und Mehrzweckhalle kann sich der planende Architekt Jens J. Ternes sehr gut im Gülser Moselbogen auf dem einsti
Fachmarktzentrum und Mehrzweckhalle kann sich der planende Architekt Jens J. Ternes sehr gut im Gülser Moselbogen auf dem einstigen Stieffenhofer-Areal vorstellen.
Ternes Architekten BDA. TERNES achitekten BDA

Was wird aus dem Ortskern, wenn Rewe, Lidl und DM an den Moselbogen kommen? Der Frage widmete sich unter anderem eine Veranstaltung in Güls. Dabei wurde auch gezeigt, wie es auf dem ehemaligen Stieffenhofer-Areal aussehen könnte – und im Ortskern.

Lesezeit 3 Minuten
Nichts wird in Güls derzeit so viel diskutiert wie die Zukunft des verlassenen Stieffenhofer-Areals, das seit 2024 Lidl gehört: Was wird aus dem Ortskern, wenn sich die Nahversorgung dorthin an die B416 verlagert? Die städtebauliche Zukunft ihres Stadtteils liegt den Gülsern sehr am Herzen.
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