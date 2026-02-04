Zu einem Lichterumzug zu Ehren der Koblenzer Tollitäten laden die Kapuzemänner für Freitag, 6. Februar, ein. Der närrische Lindwurm wird zu vorgerückter Stunde durch die Straßen Kesselheims ziehen.
Die Kapuzemänner laden Vereine, Gruppen und Freunde des Karnevals für Freitag, 6. Februar, ein, ab 17.11 Uhr am Lichterumzug durch Kesselheim teilzunehmen. Zu Ehren des von den Kapuzemännern in dieser Session gestellten Koblenzer Tollitätenpaars soll der ganze Stadtteil in ein Meer aus Licht und Farbe verwandelt werden.