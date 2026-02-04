Kapuzemänner laden ein
Lichterumzug in Kesselheim zu Ehren der Tollitäten
Zu Ehren von Prinz Oli und Confluentia Ricarda laden die Kesselheimer Kapuzemänner zu einem Lichterumzug ein.
Martin Ingenhoven

Zu einem Lichterumzug zu Ehren der Koblenzer Tollitäten laden die Kapuzemänner für Freitag, 6. Februar, ein. Der närrische Lindwurm wird zu vorgerückter Stunde durch die Straßen Kesselheims ziehen. 

Die Kapuzemänner laden Vereine, Gruppen und Freunde des Karnevals für Freitag, 6. Februar, ein, ab 17.11 Uhr am Lichterumzug durch Kesselheim teilzunehmen. Zu Ehren des von den Kapuzemännern in dieser Session gestellten Koblenzer Tollitätenpaars soll der ganze Stadtteil in ein Meer aus Licht und Farbe verwandelt werden.

