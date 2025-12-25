Gewerbepark in Mülheim-Kärlich Letzter verkaufsoffener Sonntag des Jahres Sophia Marie Rehorn 25.12.2025, 06:00 Uhr

i Am 28. Dezember findet im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Sophia Marie Rehorn

Am Sonntag nach Weihnachten öffnen die Geschäfte im Gewerbepark Mülheim-Kärlich: Die Aktion ist der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres 2025. Das sind die Kerndaten zum Event.

Am 28. Dezember findet im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Laut der Webseite des Gewerbeparkvereins sind die Geschäfte dann von 13 bis 18 Uhr für die Besucherinnen und Besucher geöffnet.Dadurch soll unter anderem das Umtausch- und Rückgabegeschäft nach den Festtagen entzerrt werden – vor allem mit Blick auf den Samstag nach den Feiertagen, erklärt Nicolina Meinjohanns, Gewerbeparkmanagerin bei ...







