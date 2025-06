Die Themen Tod und Trauer sind gerade am Arbeitsplatz oft noch Tabuthemen. Gemeinsam mit dem Koblenzer Verein For You hat der Mittelrhein-Verlag einen Letzte-Hilfe-Kurs für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmensgruppe angeboten.

Einen Erste-Hilfe-Kurs hat jeder absolviert, der auch einen Führerschein hat. Doch wie steht es um das Wissen am Lebensende? Wo setzt Palliativmedizin an? Was können Angehörige tun? „Anders als bei der Ersten Hilfe, die das Ziel hat, das Überleben des Betroffenen zu sichern, geht es bei der Letzten Hilfe darum, Leiden zu lindern und die Lebensqualität zu erhalten“, sagt Daniela Kiefer-Fischer. Sie stellt direkt klar: „Es geht uns nicht um Sterbehilfe.“ Ihr und ihrem Team geht es vor allem darum, Wissen zu vermitteln und Ängste zu nehmen.

Kiefer-Fischer ist die Vorsitzende des Koblenzer Vereins For You für Sterbebegleitung und Lebensbeistand. Bereits seit 2021 macht sich der Verein für diese Themen stark. Im Rahmen des Forschungsprojekts LAUT (Letzthelfer am Arbeitsplatz für einen sensiblen Umgang mit Sterben, Tod und Trauer) der Uniklinik Köln ermöglicht der Verein Unternehmen, kostenlos an einem Letzte-Hilfe-Kurs teilzunehmen. Auch der Koblenzer Mittelrhein-Verlag hat sich hier beteiligt und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Teilnahme ermöglicht. „Das ist ein wichtiges Thema und es geht uns alle an. Gerade am Arbeitsplatz sind wir nicht nur Kollegen, sondern vor allem auch Menschen“, betont Nina Borowski, die sich im Unternehmen für das Thema starkmacht. „Der Kurs wurde gut angenommen. Wir überlegen bereits, ob wir weitere Termine anbieten sollen“, sagt auch Chefredakteur Lars Hennemann.

Der erste Kurs zur Letzten Hilfe fand 2015 statt und geht auf Georg Bollig zurück. Seitdem soll mithilfe dieser Kurse das Thema „Sterben als Teil des Lebens“ wieder in die Normalität geholt werden. „Mit dem Tag unserer Geburt ist nur eins gewiss: Dass wir irgendwann sterben werden“, sagt Kiefer-Fischer im Kurs beim Mittelrhein-Verlag. Gemeinsam mit zwei ehrenamtlichen Vereinskolleginnen vermittelt sie den Kurs-Teilnehmern viel Wissen über die letzte Lebensphase. Dabei ist auch viel Raum für eigene Erfahrungen. red

Verein For You

Seit November 2021 gibt es den Koblenzer Verein For You, der aus der gleichnamigen Stiftung entstanden ist und das Ehrenamt im Hospiz stärken und fördern möchte. Unternehmen, die ebenfalls einen Letzte-Hilfe-Kurs anbieten und am Forschungsprojekt LAUT teilnehmen möchten, können sich unter info@foryou-verein.de melden. Im laufenden Jahr gibt es noch wenige freie Kurstermine. Interessierte für ein Ehrenamt können sich ebenfalls beim Verein melden. Im Herbst startet eine Vorbereitungsreihe für den Einsatz in der Sterbebegleitung.