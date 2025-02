„Goldenes Deutsches Eck“ Lese-Sitzung präsentiert „besten Koblenzer Karneval“ Winfried Scholz 28.02.2025, 15:49 Uhr

i Die Showtanzgruppe der Gülser Seemöwen zeigt ihr Können. Winfried Scholz

Vollbesetzte Rhein-Mosel-Halle: Schauspieler und Autor Samuel Koch ist erster Preisträger der neuen Auszeichnung, er wurde auf tragische Weise bekannt durch seinen Unfall bei „Wetten dass“.

Prinz Lars brachte es treffend auf den Punkt: „Wollt’ ihr bei einem auswärtigen Freund mal so richtig mit bestem Koblenzer Karneval angeben, dann nehmt ihn mit auf die Lese-Sitzung.“ Die Sitzung des Katholischen Leseverein in der mit hoher Promidichte vollbesetzten Rhein-Mosel-Halle bot närrische Spitzenleistungen am laufenden Band.

