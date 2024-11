Lesbische Autorin liest im Kurioos in Koblenz: „Mit Jungs gab's nur komische Küsse“

Sie steht auf Frauen, singt, schreibt und spricht Hörbücher ein: Die Westerwälderin Kathrin Paul-Hanisch hat einen Frauenliebesroman veröffentlicht, aus dem sie in Kürze in der queeren Bar Kurioos in Koblenz liest - und dort aus ihrem Leben erzählt.