Stau im Berufsverkehr Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf A48 bei Bendorf 03.12.2024, 11:16 Uhr

i Auf der A48 in Fahrtrichtung Tier kam es am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. dpa

Bei einem Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen auf der A48 wurden am Dienstagmorgen zwei Personen leicht verletzt. In der Folge kam es zu einem langen Rückstau und Folgeunfällen.

Auf der Autobahn 48 kam es am Dienstagmorgen auf Höhe der Anschlussstelle Bendorf in Fahrtrichtung Trier gegen 8 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Im Berufsverkehr hatte ein 26-jähriger Fahrer aus dem Westerwald den Mindestabstand zu einem vorausfahrenden Pkw nicht eingehalten, wie es in einer Pressemeldung der Autobahnpolizei Montabaur heißt.

