Projekt IQ Kita in Koblenz Lehrer aus dem Ausland: Die Kita-Fachkräfte von morgen? Matthias Kolk 01.12.2025, 09:06 Uhr

i Pädagogische Fachkräfte werden in Kindertagesstätten händeringend gesucht. (Symbolbild) picture alliance/dpa/Arno Burgi

In Kitas sind nicht nur die Plätze knapp, auch um Fachkräfte wird gerungen. Das Projekt IQ Kita in RLP führt Menschen aus dem Ausland in Koblenz an die Arbeit in einer Kita heran. Doch bis zu einem festen Job ist es danach noch ein weiter Weg.

Allein in den Kindertagesstätten in Koblenz sind nach Angaben der Stadtverwaltung aktuell fast 40 Vollzeitstellen nicht besetzt. Der Bedarf an pädagogischen Fachkräften ist enorm. Aber wo sollen die herkommen? Ein Projekt bei der Caritas in Koblenz hilft Menschen aus dem Ausland, den Job in einer Kita für sich zu entdecken.







Artikel teilen

Artikel teilen