Sören Schlich trägt in diesem Jahr den Titel des Ehrenrazejung. Er ist bisher der jüngste Träger des Titels, der durch den Verein vergeben wird. Was den 27-jährigen Bankfachwirt für diesen Titel auszeichnet.

Jedes Jahr ernennen die Lehmer Razejunge aus Anlass der bevorstehenden Weinsaison ihren Ehrenrazejung. Diesmal wurde Sören Schlich die Ehre zuteil. Der 27-jährige Bankfachwirt betreut als Teamleiter Privatkunden der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel eG den Bereich Koblenz bis Treis-Karden.

Damit erfüllt der gebürtige Ochtendunger bereits ein wichtiges Kriterium für die Qualifikation zu solch einem Titel, hat er doch in seinem beruflichen Alltag große Berührungspunkte zum geografischen Gebiet der Untermosel. Sein früherer Posten als Geschäftsstellenleiter in der Filiale Kobern-Gondorf setzt dem noch einen Stempel auf. Zudem ist Schlich ein Liebhaber des spritzigen Moselrieslings, naturverbunden und Hobbykoch, besitzt demzufolge Qualitäten, welche die Razejunge im Vorfeld der Wahl hellhörig machten. Zur Zeremonie der Ernennung zählte Schlichs Tragen der sogenannten Raz, einem Korb, der einst mit Stallmist gefüllt war, der als Düngemittel für die Weinstöcke verwendet wurde.

i Die Lehmener Razejunge mit Ehrenrazejung Sören Schlich als Träger der Raz und Lehmener Weinkönigin Jessica I. Alexander Thieme-Garmann

Die Razejunge engagieren sich intensiv für Natur- und Umweltschutz. Sie fördern die Artenvielfalt von Flora und Fauna in der Lehmener Würzlay, pflegen und erhalten Weinbergterrassen und Jahrhunderte alte Trockenmauern mit kunstvollen Bruchsteintreppen sowie Kleinbiotope in den Steillagen. Nun ließ es sich eine Abordnung aus ihren Reihen nicht nehmen, sein saisonales Aushängeschild Sören Schlich unmittelbar in dessen beruflichem Arbeitsumfeld aufzusuchen, um ihn offiziell mit dem ehrenvollen Titel auszuzeichnen. Indessen zeigte sich der zum Frühstücksraum verwandelte Konferenzsaal im Hauptgebäude der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel eG bestens für den Ansturm der Lehmener Weinfreunde gewappnet. Anscheinend hatte man die sieben Männer in den blauen Schürzen und den rot-weiß karierten Hemden erwartet. So wurden sie von Michael C. Kuch, seines Zeichens Mitglied des vierköpfigen Vorstands der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel, und dem zu Ehrenden herzlich empfangen.

Derweil waren die Razejunge, allen voran die Vorsitzenden Guido Ackermann und Dieter Möhring, in weiblicher Begleitung nach Koblenz angereist. Es war die Lehmener Weinkönigin Jessica I., die in ihrer typischen Tracht der Runde einen adeligen Anstrich verlieh. Selbstredend warteten die Razejunge mit edlen Moselgewächsen auf, die sie als Gastgeschenk prompt in die Gläser aller im Raume Anwesenden füllten. In der Vorstandsetage der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel war das Wochenende an einem Freitag um 10 Uhr morgens durchaus bereit für einen Frühstart.

i Gemeinsames Frühstück in der Vorstandsetage – Razejunge und Banker in geselliger Runde. Alexander Thieme-Garmann

Gastgeber Michael C. Kuch durfte sich quasi in seinem Wohnzimmer über weitere regionale Produkte vom Gewürz bis zum Honig freuen, welche die Razejunge ihm feierlich übergaben. In geselliger Runde ließen die zum Frühstück zusammengekommenen Tischgäste gemeinsame Erlebnisse vergangener Tage Revue passieren, warfen aber auch einen Blick in die nahe Zukunft. Dabei machten die Razejunge auf ihre bevorstehenden Aktivitäten aufmerksam. Hierzu zählen die Weinprobe am 25. Mai sowie das Lavendelblütenfest am 15. Juni.