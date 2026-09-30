Seit 50 Jahren bilden Lehmen und Moselsürsch eine Gemeinde. Seit dem Beschluss im Jahr 1976 hat sich einiges getan, doch eines hat sich nicht verändert: Bis heute ergänzen sich beide Ortsteile außerordentlich gut.
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Das Leben als Bürgermeister steckt voller Überraschungen. So befand sich Arnold Waschgler, Ortsbürgermeister der Gemeinde Lehmen, vor wenigen Wochen auf einer Seniorenfahrt zur Vulkanhof-Ziegenkäserei nach Gillenfeld. Bevor das Gespräch allerdings auf den dort produzierten Ziegenkäse schwenken konnte, sei einer der Fahrtteilnehmer mit einem anderen Anliegen an ihn herangetreten.