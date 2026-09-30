Zusammenschluss vor 50 Jahren
Lehmen und Moselsürsch feiern Goldhochzeit
Lehmen und Moselsürsch "heirateten" im Oktober 1975.
Lehmen und Moselsürsch "heirateten" im Oktober 1975.
Michael Blechschmidt

Seit 50 Jahren bilden Lehmen und Moselsürsch eine Gemeinde. Seit dem Beschluss im Jahr 1976 hat sich einiges getan, doch eines hat sich nicht verändert: Bis heute ergänzen sich beide Ortsteile außerordentlich gut.

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Das Leben als Bürgermeister steckt voller Überraschungen. So befand sich Arnold Waschgler, Ortsbürgermeister der Gemeinde Lehmen, vor wenigen Wochen auf einer Seniorenfahrt zur Vulkanhof-Ziegenkäserei nach Gillenfeld. Bevor das Gespräch allerdings auf den dort produzierten Ziegenkäse schwenken konnte, sei einer der Fahrtteilnehmer mit einem anderen Anliegen an ihn herangetreten.
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