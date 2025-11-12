Glasfaserbau zerstört Kabel Lehmen tappt seit einem Jahr im Dunkeln 12.11.2025, 07:00 Uhr

i Der Vollmond spendet Licht, die Straßenlaternen nicht: In Lehmen fallen diese seit einem Jahr aus. (Symbolbild) Oliver Berg. picture alliance/dpa

In Lehmen ist man frustriert: Seit einem Jahr gibt es in einem Abschnitt der Bergstraße keine Beleuchtung mehr. Schuld daran ist ein Schaden, der bei Ausbauarbeiten von Glasfaserkabeln entstand. Wann wird Licht ins Dunkle gebracht?

Arnold Waschgler, der Ortsbürgermeister von Lehmen, ist sauer: Schon seit längerem ist die Firma Selecta Infratechnik in Lehmen am Werk. Sie sollen dafür sorgen, dass der Ort an das Glasfasernetz angeschlossen wird. Vor einem Jahr passierte bei diesen Arbeiten ein Fehler, der bis heute Folgen hat: „Ein Schaden ist beim Verlegen von Glasfaserkabeln durch die Firma Selecta entstanden“, erklärt Waschgler.







