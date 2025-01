Anzeige erstattet LED-Beleuchtung auf Pfaffendorfer Brücke gestohlen 22.01.2025, 19:11 Uhr

i Die neugebaute Südrampe der Pfaffendorfer Brücke ist mittlerweile teilweise für den Fuß- und Radverkehr geöffnet. In den vergangenen Tagen wurde hier eine provisorische LED-Beleuchtung von bisher Unbekannten entwendet. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Die neue LED-Beleuchtung auf der Pfaffendorfer Brücke ist weg – sie wurde gestohlen. Die Stadt hat bereits Anzeige erstattet und bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Auf der Baustelle der Pfaffendorfer Brücke, am Gelände der Südrampe, wurde in der Nacht zu Dienstag, 21. Januar, die neue, provisorische LED-Beleuchtung gestohlen, so eine Pressemitteilung der Stadt Koblenz. In diesem Zusammenhang hat die Stadt bereits Anzeige bei der Stadt erstattet und bittet etwaige Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

