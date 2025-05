Während der Razejungeweinprobe in Lehmen wurden leckere Tropfen kredenzt - doch es ging auch um die Zukunft des Weinbaus.

Wer ein richtiger „Razejung“ sein will, dem darf Regen nichts ausmachen. Gleiches gilt für die Gäste der diesjährigen Razejungeweinprobe, die am Samstag im Innenhof des DLRG-Ausbildungszentrums in Lehmen stattfand. Indem sie ihrem probierfreudigem Publikum Schutz unter einem Zeltdach gewährten, stellten die Gastgeber sicher, dass kein Himmelstropfen die Weine versehentlich verfälschte. Davon profitierten auch Ehrengäste wie Landrat Marko Boos und Bürgermeister Arnold Waschgler. Ebenfalls mit von der Partie waren Moselweinprinzessin Paula Sophie Scherrer sowie die Lehmener Weinkönigin Jessica I.

i Das Team der Lehmer Razejunge sorgte dafür, dass die Gläser nicht lange leer blieben. Alexander Thieme-Garmann

Unter dem Motto „Terroir unserer Weine“ führten die Moderatoren Simone Röhr, Geschäftsführerin der Regionalinitiative „Faszination Mosel“, und Hans-Theo Loosen, Winzer aus Klotten, genussvoll durch den Nachmittag. Zuvor hatte Urgestein Dieter Möhring seinen Abschied von der Moderatorenbühne bekannt gegeben. In einem letzten Statement sprach er sich für das Öffnen gegenüber Drohnen als Hilfsmittel für Weinbergspritzungen aus. Nicht zuletzt eilt der Drohne der Ruf voraus, Arten wie den heimischen Mosel-Apollofalter mehr zu schonen als Hubschrauber.

Beliebtes Event

Insgesamt wurden ein Weißer Burgunder und sechs Rieslinge kredenzt, die allesamt von der Mosel stammten. Die weiteste Anreise hatte der Erstgenannte, der aus Nittel im Landkreis Trier-Saarburg den Weg nach Lehmen fand. Im Laufe der Probe erfuhr der Weinfreund nicht nur Wissenswertes über weit entfernte Moselgemeinden. Er lernte auch viel über verschiedene Schieferarten, welche die natürliche Umgebung respektive das Terroir des Weinanbaus an der Mosel prägen und sich in den Weinen widerspiegeln.

i Im gut besuchten Zelt traf man auch auf einige Vertreter der jüngeren Generation. Alexander Thieme-Garmann

Den Auftakt für die folgenden Kostproben bildete indessen ein alkoholfreies Getränk. Der rundum verteilte Sparkling Tea Rosé aus Winninger Produktion eignet sich, den Ansprüchen der jüngeren Generation an Genießern gerecht zu werden. Ein Imbiss der DLRG-Küche zur Halbzeit rundete das beliebte Event ab.