Advent an Rhein und Mosel Lecker, leckerer, Knusperle 11.12.2024, 07:00 Uhr

i Peter Meuer Kevin Ruehle

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf den Advent. Mit persönlichen Geschichten, Rezepten und Tipps wollen wir unseren Lesern das Warten auf das Fest versüßen. Diesmal geht’s um Knusperle.

Manche Weihnachtstraditionen kennt und lebt quasi jeder. Den Christbaum zu schmücken, gehört dazu. Oder auch: gemeinsam vor der Bescherung in die Kirche zu gehen. Manche Bräuche mögen auch individueller sein. Zum Beispiel, einen gewaltigen rot-leuchtenden Weihnachtsmann in den Vorgarten zu stellen oder mit der Tante nach dem dritten Glühwein die Familienversion von Last Christmas Jahr für Jahr neu zu interpretieren.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen